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Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
5.0
1
26 300 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
    Арт. О00000026412
    5.0
    1
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
    Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000

      Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000

      26 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026412
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Аврора
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      26 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 2000 представляет собой универсальную модель для сварки в трех режимах: MIG-MAG в защитном газе, NO GAS с использованием порошковой самозащитной проволоки и ММА покрытым электродом. Данная модель оборудована регулятором индуктивности. Это позволяет оптимально подобрать настройки динамики дуги, что актуально для работы с тонкими материалами и в прочих сложных условиях. Эргономичная ручка на корпусе обеспечивает комфортную переноску аппарата одной рукой. Аппарат оснащён функцией MMA: Antistick - препятствует прокаливанию электрода при его залипании. Заданные на производстве Hot Start и Arc Force помогают при поджиге дуги и стабилизируют работу источника на малых токах.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения:  авторемонт, производство, строительство, монтаж металлоконструкций
        • Регулировка сварочного тока
        • Регулировка сварочного напряжения
        • Регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
        • Стабильный процесс даже при работе с металлом небольшой толщины в среде чистой углекислоты
        • Цельнометаллический механизм подачи проволоки
        • 2х и 4х-тактный режимы работы MIG-горелки
        • Универсальная опорная ось для работы с катушками D100 до 1кг и D200 до 5кг
        • Смена полярности для работы с порошковой проволокой без защитного газа
        • Широкий диапазон питающего напряжения от 170В до 250В в сети
        • Индикация сети и перегрева
        • Защита от перегрева