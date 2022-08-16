Преимущества

Широкая сфера применения: авторемонт, производство, строительство, монтаж металлоконструкций

Регулировка сварочного тока

Регулировка сварочного напряжения

Регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика

Стабильный процесс даже при работе с металлом небольшой толщины в среде чистой углекислоты

Цельнометаллический механизм подачи проволоки

2х и 4х-тактный режимы работы MIG-горелки

Универсальная опорная ось для работы с катушками D100 до 1кг и D200 до 5кг

Смена полярности для работы с порошковой проволокой без защитного газа

Широкий диапазон питающего напряжения от 170В до 250В в сети

Индикация сети и перегрева

Защита от перегрева

Сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 2000 представляет собой универсальную модель для сварки в трех режимах: MIG-MAG в защитном газе, NO GAS с использованием порошковой самозащитной проволоки и ММА покрытым электродом. Данная модель оборудована регулятором индуктивности. Это позволяет оптимально подобрать настройки динамики дуги, что актуально для работы с тонкими материалами и в прочих сложных условиях. Эргономичная ручка на корпусе обеспечивает комфортную переноску аппарата одной рукой. Аппарат оснащён функцией MMA: Antistick - препятствует прокаливанию электрода при его залипании. Заданные на производстве Hot Start и Arc Force помогают при поджиге дуги и стабилизируют работу источника на малых токах.