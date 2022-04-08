Электрододержатель Esab Handy 400 это прибор, который используется в сварочной деятельности для закрепления электродов и подведения к ним тока от дуги. Устройство содержит в себе рукоятку для ухвата электрододержателя во время работы, и токопроводящую головку, изолированную от рукоятки, и предназначающуюся для собственно фиксации электрода. Для установки электродов в приборе предусмотрены отверстия под прямым углом и острым - в сорок пять градусов. Широко применяется в ручной сварке дугой и ММА-сварке.

Преимущества электрододержателя Esab 400:

Удобен для работы;

Изолирован от тока;

Хорошо держит электрод;

Портативен.

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