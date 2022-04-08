Электрододержатель Esab HANDY 400
Арт. X1052458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|винтовой
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Тип разъема
|нет
Электрододержатель Esab Handy 400 это прибор, который используется в сварочной деятельности для закрепления электродов и подведения к ним тока от дуги. Устройство содержит в себе рукоятку для ухвата электрододержателя во время работы, и токопроводящую головку, изолированную от рукоятки, и предназначающуюся для собственно фиксации электрода. Для установки электродов в приборе предусмотрены отверстия под прямым углом и острым - в сорок пять градусов. Широко применяется в ручной сварке дугой и ММА-сварке.
Преимущества электрододержателя Esab 400:
- Удобен для работы;
- Изолирован от тока;
- Хорошо держит электрод;
- Портативен.
Комплектация:
- Винтовой электрододержатель;
- Упаковка.