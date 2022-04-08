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Электрододержатель Esab HANDY 400
5.0
2
2 510 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Esab HANDY 400
    Арт. X1052458
    5.0
    2
    Электрододержатель Esab HANDY 400
    Электрододержатель Esab HANDY 400
    Электрододержатель Esab HANDY 400
    Электрододержатель Esab HANDY 400
    Электрододержатель Esab HANDY 400
      Электрододержатель Esab HANDY 400
      Электрододержатель Esab HANDY 400
      Электрододержатель Esab HANDY 400
      Электрододержатель Esab HANDY 400
      Электрододержатель Esab HANDY 400

      Электрододержатель Esab HANDY 400

      2 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1052458
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		винтовой
      Тип разъема
      		нет
      Все характеристики
      2 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрододержатель Esab Handy 400 это прибор, который используется в сварочной деятельности для закрепления электродов и подведения к ним тока от дуги. Устройство содержит в себе рукоятку для ухвата электрододержателя во время работы, и токопроводящую головку, изолированную от рукоятки, и предназначающуюся для собственно фиксации электрода. Для установки электродов в приборе предусмотрены отверстия под прямым углом и острым - в сорок пять градусов. Широко применяется в ручной сварке дугой и ММА-сварке.

        Преимущества электрододержателя Esab 400:

        • Удобен для работы;
        • Изолирован от тока;
        • Хорошо держит электрод;
        • Портативен.

        Комплектация:

        • Винтовой электрододержатель;
        • Упаковка.