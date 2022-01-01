Горелки для полуавтоматической сварки применяются для сварочных работ и позволяют достичь более качественного соединения металлов. Отличаются простотой эксплуатации. Выполняет задачи по сварке путем подачи электродной проволоки в рабочей зоне из защитного газа.

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