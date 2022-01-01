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Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150013, 5 м, евро адаптер
12 430 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка к п/а евро адаптер MIG-36 PRO Кедр 7150013, 5 м
    Арт. О00000025951
    Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150013, 5 м, евро адаптер
    Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150013, 5 м, евро адаптер
      Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150013, 5 м, евро адаптер
      Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150013, 5 м, евро адаптер

      Горелка к п/а евро адаптер MIG-36 PRO Кедр 7150013, 5 м

      12 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025951

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500x380x75
      Серия
      		36
      Номинальный ток CO2, А
      		340
      Все характеристики
      12 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150013, 5 м, евро адаптер - используется в полуавтоматической сварке в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Горелка предназначена для промышленного использования, способна работать на сварочном токе до 340А, при этом применяется воздушное охлаждение. Горелка произведена с применением современных технологий, благодаря чему подходит для самых жестких эксплуатационных условий. Используется с любыми проволоками диаметром 0.8-1.2 мм.

        Преимущества

        • Эргономические и технические показатели доведены до 100% надежности
        • Оптимальное охлаждение — высокая износостойкость
        • Экономящая время смена горелок посредством системы центральных соединительных разъемов