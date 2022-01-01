Горелка к п/а евро адаптер MIG-36 PRO Кедр 7150013, 5 м
Арт. О00000025951
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500x380x75
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Серия
|36
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Номинальный ток CO2, А
|340
- Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150013, 5 м, евро адаптер - используется в полуавтоматической сварке в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Горелка предназначена для промышленного использования, способна работать на сварочном токе до 340А, при этом применяется воздушное охлаждение. Горелка произведена с применением современных технологий, благодаря чему подходит для самых жестких эксплуатационных условий. Используется с любыми проволоками диаметром 0.8-1.2 мм.
Преимущества
- Эргономические и технические показатели доведены до 100% надежности
- Оптимальное охлаждение — высокая износостойкость
- Экономящая время смена горелок посредством системы центральных соединительных разъемов