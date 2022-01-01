Преимущества

Эргономические и технические показатели доведены до 100% надежности

Оптимальное охлаждение — высокая износостойкость

Экономящая время смена горелок посредством системы центральных соединительных разъемов

Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150013, 5 м, евро адаптер - используется в полуавтоматической сварке в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Горелка предназначена для промышленного использования, способна работать на сварочном токе до 340А, при этом применяется воздушное охлаждение. Горелка произведена с применением современных технологий, благодаря чему подходит для самых жестких эксплуатационных условий. Используется с любыми проволоками диаметром 0.8-1.2 мм.