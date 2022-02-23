Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998 это профессиональное оборудование для MIG/MAG сварки. Горелка оборудована удобным 3-метровым кабелем, соединение с которым образовано шарниром. Такое соединение обеспечивает максимальную подвижность горелки при работе. Горелка Сварог работает в среде углекислого газа при силе тока 320 А или в смеси газов при токе 300 А. Она оборудована системой воздушного охлаждения, имеет нескользящие резиновые накладки на рукояти для удобного хвата. Купить горелку Сварог MS36 ICT2998 можно в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества