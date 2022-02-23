Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
Арт. X131105300
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Серия
|36
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Номинальный ток MIX, А
|300
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Номинальный ток CO2, А
|320
- Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998 это профессиональное оборудование для MIG/MAG сварки. Горелка оборудована удобным 3-метровым кабелем, соединение с которым образовано шарниром. Такое соединение обеспечивает максимальную подвижность горелки при работе. Горелка Сварог работает в среде углекислого газа при силе тока 320 А или в смеси газов при токе 300 А. Она оборудована системой воздушного охлаждения, имеет нескользящие резиновые накладки на рукояти для удобного хвата. Купить горелку Сварог MS36 ICT2998 можно в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества
- Удобная
- Маневренная
- Оснащена воздушным охлаждением
- Имеет нескользящую рукоятку