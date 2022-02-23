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Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
5.0
2
8 261 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
    Арт. X131105300
    5.0
    2
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998

      Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998

      8 261 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131105300
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Серия
      		36
      Номинальный ток MIX, А
      		300
      Номинальный ток CO2, А
      		320
      Все характеристики
      8 261 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 3 М, ICT2998 это профессиональное оборудование для MIG/MAG сварки. Горелка оборудована удобным 3-метровым кабелем, соединение с которым образовано шарниром. Такое соединение обеспечивает максимальную подвижность горелки при работе. Горелка Сварог работает в среде углекислого газа при силе тока 320 А или в смеси газов при токе 300 А. Она оборудована системой воздушного охлаждения, имеет нескользящие резиновые накладки на рукояти для удобного хвата. Купить горелку Сварог MS36 ICT2998 можно в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Удобная
        • Маневренная
        • Оснащена воздушным охлаждением
        • Имеет нескользящую рукоятку