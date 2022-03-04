Преимущества

Горелка оснащена евро-адаптером, благодаря которому с легкостью подключается практически к любому полуавтомату

Благодаря эргономичной форме, рукоятка идеально лежит в руке, а двусторонние силиконовые вставки исключают ее скольжение

На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир для удобства осевого вращения рукоятки во время работы и более равномерного распределения нагрузки на кисть сварщика

Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с PRO MS 24 и ее аналогами

Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU

Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 4 М, ICT2699 предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 250 А.