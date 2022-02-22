Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698 используется для ручной электродуговой и полуавтоматической сварки металлов в среде защитных инертных газов. Это профессиональный инструмент, который работает на силе тока до 250 А. На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир для свободного осевого вращения рукоятки во время работы. Горелка MS24 комфортна в обращении, надежна, долговечна. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить горелку полуавтомат СВАРОГ MS24 с доставкой в любой город.

Преимущества