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Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
5.0
2
7 070 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
    Арт. X131105293
    5.0
    2
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698

      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698

      7 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131105293
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Серия
      		24
      Номинальный ток MIX, А
      		220
      Номинальный ток CO2, А
      		250
      Все характеристики
      7 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 3 М, ICT2698 используется для ручной электродуговой и полуавтоматической сварки металлов в среде защитных инертных газов. Это профессиональный инструмент, который работает на силе тока до 250 А. На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир для свободного осевого вращения рукоятки во время работы. Горелка MS24 комфортна в обращении, надежна, долговечна. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить горелку полуавтомат СВАРОГ MS24 с доставкой в любой город.

        Преимущества

        • Подходит для MIG/MAG сварки и резки
        • Воздушное охлаждение
        • Евроадаптер
        • Шарнирное соединение рукоятки с кабелем
        • Эргономичная форма рукоятки