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Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
5.0
2
10 349 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
    Арт. X131105209
    5.0
    2
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695

      Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695

      10 349 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131105209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Серия
      		24
      Номинальный ток MIX, А
      		220
      Номинальный ток CO2, А
      		250
      Все характеристики
      10 349 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочная горелка Сварог TECH MS 24, 5 М, ICT2695 предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 250 А.

        Преимущества

        • Благодаря эргономичной форме, рукоятка идеально лежит в руке, а двусторонние силиконовые вставки исключают ее скольжение
        • На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир для удобства осевого вращения рукоятки во время работы и более равномерного распределения нагрузки на кисть сварщика
        • Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с PRO MS 24 и ее аналогами
        • Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU