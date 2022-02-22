Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
Арт. X131105292
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Серия
|15
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Номинальный ток MIX, А
|150
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Номинальный ток CO2, А
|180
- Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098 предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 180 А.
Преимущества
- Горелка оснащена евро-адаптером, благодаря которому с легкостью подключается практически к любому полуавтомату
- Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с REAL MS15, PRO MS 15 и ее аналогами
- Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU