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Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
5.0
2
4 246 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
    Арт. X131105292
    5.0
    2
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098

      Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098

      4 246 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131105292
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Серия
      		15
      Номинальный ток MIX, А
      		150
      Номинальный ток CO2, А
      		180
      Все характеристики
      4 246 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочная горелка Сварог TECH MS 15, 3 М, ICT2098 предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 180 А. 

        Преимущества

        • Горелка оснащена евро-адаптером, благодаря которому с легкостью подключается практически к любому полуавтомату
        • Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с REAL MS15, PRO MS 15 и ее аналогами
        • Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU