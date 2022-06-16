Газовая горелка Ресанта 71/6/2 для САИПА-165

Горелка Ресанта (для САИПА-165)
Арт. О00000013528
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|240x200x50
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Тип разъема
|евроразъем
- Газовая горелка Ресанта 71/6/2 - предназначена для использования в комплекте с полуавтоматическим сварочным аппаратом инвенторного типа Ресанта САИПА-165. Внутри горелки расположен канал для подачи проволоки и отверстия для подвода защитного газа. При работе с горелкой рекомендуется следовать инструкции производителя.