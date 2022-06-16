Газовая горелка Ресанта 71/6/2 для САИПА-165

Газовая горелка Ресанта 71/6/2 - предназначена для использования в комплекте с полуавтоматическим сварочным аппаратом инвенторного типа Ресанта САИПА-165. Внутри горелки расположен канал для подачи проволоки и отверстия для подвода защитного газа. При работе с горелкой рекомендуется следовать инструкции производителя.