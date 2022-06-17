Горелка Ресанта для САИПА-220 71/6/3
Арт. О00000013536
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|240x200x50
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Тип разъема
|евроразъем
- Сварочная горелка Ресанта 71/6/3 - предназначена для использования в комплекте с полуавтоматическим сварочным аппаратом инвенторного типа Ресанта САИПА-220. Внутри горелки расположен канал для подачи проволоки и отверстия для подвода защитного газа. При работе с горелкой рекомендуется следовать инструкции производителя.