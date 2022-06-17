Горелка Ресанта для САИПА-220 71/6/3

Сварочная горелка Ресанта 71/6/3 - предназначена для использования в комплекте с полуавтоматическим сварочным аппаратом инвенторного типа Ресанта САИПА-220. Внутри горелки расположен канал для подачи проволоки и отверстия для подвода защитного газа. При работе с горелкой рекомендуется следовать инструкции производителя.