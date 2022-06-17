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Горелка Ресанта для САИПА-220 71/6/3
5.0
2
Найти аналог
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка Ресанта для САИПА-220 71/6/3
    Арт. О00000013536
    5.0
    2
    Горелка Ресанта для САИПА-220 71/6/3

      Горелка Ресанта для САИПА-220 71/6/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013536
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		240x200x50
      Тип разъема
      		евроразъем
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочная горелка Ресанта 71/6/3 - предназначена для использования в комплекте с полуавтоматическим сварочным аппаратом инвенторного типа Ресанта САИПА-220. Внутри горелки расположен канал для подачи проволоки и отверстия для подвода защитного газа. При работе с горелкой рекомендуется следовать инструкции производителя.