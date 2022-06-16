Газовая горелка Ресанта 71/6/13 для САИПА-190МФ (TIG)

Горелка Ресанта (для САИПА-190МФ; TIG)
Арт. О00000013656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Длина, м
|2
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Мин. диаметр, мм
|1
- Газовая горелка Ресанта 71/6/13 - предназначена для использования в комплекте с полуавтоматическим сварочным аппаратом инвенторного типа Ресанта САИПА-190МФ (TIG). Внутри горелки расположен канал для подачи проволоки и отверстия для подвода защитного газа. При работе с горелкой рекомендуется следовать инструкции производителя.