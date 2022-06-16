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Газовая горелка Ресанта 71/6/13 для САИПА-190МФ (TIG)
3.5
2
Найти аналог
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка Ресанта (для САИПА-190МФ; TIG)
    Арт. О00000013656
    3.5
    2
    Газовая горелка Ресанта 71/6/13 для САИПА-190МФ (TIG)

      Горелка Ресанта (для САИПА-190МФ; TIG)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013656
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Длина, м
      		2
      Мин. диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая горелка Ресанта 71/6/13 - предназначена для использования в комплекте с полуавтоматическим сварочным аппаратом инвенторного типа Ресанта САИПА-190МФ (TIG). Внутри горелки расположен канал для подачи проволоки и отверстия для подвода защитного газа. При работе с горелкой рекомендуется следовать инструкции производителя.