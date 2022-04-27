Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг

Преимущества

Эффективно показывает себя в работе

Подходит для MIG, MAG сварки без защитной среды

Создает надежный шов

Гарантирует легкое отделение шлака

Долго хранится

Порошковая проволока DEKA E71TGS пригодится во время любого вида сварки: ручной, полуавтоматической и автоматической. Это качественное изделие из металла диаметром 0,8 мм, заполненное порошком. С помощью проволоки можно сваривать тонкие листы из углеродистой, гальванизированной и низколегированной стали. Вы можете купить DEKA E71TGS 0.8 в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.