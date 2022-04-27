Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
Арт. X13260225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в катушках
- Порошковая проволока DEKA E71TGS пригодится во время любого вида сварки: ручной, полуавтоматической и автоматической. Это качественное изделие из металла диаметром 0,8 мм, заполненное порошком. С помощью проволоки можно сваривать тонкие листы из углеродистой, гальванизированной и низколегированной стали. Вы можете купить DEKA E71TGS 0.8 в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества
- Эффективно показывает себя в работе
- Подходит для MIG, MAG сварки без защитной среды
- Создает надежный шов
- Гарантирует легкое отделение шлака
- Долго хранится