Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
5.0
3
650 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
    Арт. X13260225
    5.0
    3
    Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
    Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
    Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
      Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
      Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
      Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг

      Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг

      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13260225
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Порошковая проволока DEKA E71TGS пригодится во время любого вида сварки: ручной, полуавтоматической и автоматической. Это качественное изделие из металла диаметром 0,8 мм, заполненное порошком. С помощью проволоки можно сваривать тонкие листы из углеродистой, гальванизированной и низколегированной стали. Вы можете купить DEKA E71TGS 0.8 в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Эффективно показывает себя в работе
        • Подходит для MIG, MAG сварки без защитной среды
        • Создает надежный шов
        • Гарантирует легкое отделение шлака
        • Долго хранится