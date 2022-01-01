Мундштук наружный – сменный элемент для формирования струи пламени. Отдельные модели работают с резаками, способными разрезать металл от 3 до 300 мм. Работают совместно с внутренними мундштуками (сменный элемент) определенных марок. Длина и внутренний диаметр сопла варьируются в зависимости от модели.

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