Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
Арт. 706220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Резьба
|М16x1.5
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Диаметр, мм
|6, 9
- Универсальный латунный ниппель 9/6 мм Вариант СВ000000530 применяется для подсоединения газовых рукавов диаметром 6.3 мм или 9 мм, и газового редуктора, прикреплённого к газовому баллону. Что позволяет комбинировать рукава и применять ниппель для широкого круга задач. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.
Преимущества
- Выполнен из латуни и соответствует всем стандартам газосварочного оборудования
- Прочный
- Надежный
- Универсальный