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Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
5.0
2
310 ₽
Ниппели для ацетиленовых горелок и резаков
    Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
    Арт. 706220
    5.0
    2
    Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
    Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
      Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
      Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)

      Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706220
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вариант
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Резьба
      		М16x1.5
      Диаметр, мм
      		6, 9
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный латунный ниппель 9/6 мм Вариант СВ000000530 применяется для подсоединения газовых рукавов диаметром 6.3 мм или 9 мм, и газового редуктора, прикреплённого к газовому баллону. Что позволяет комбинировать рукава и применять ниппель для широкого круга задач. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.

        Преимущества

        • Выполнен из латуни и соответствует всем стандартам газосварочного оборудования
        • Прочный
        • Надежный
        • Универсальный