Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)

Преимущества

Выполнен из латуни и соответствует всем стандартам газосварочного оборудования

Прочный

Надежный

Универсальный

Универсальный латунный ниппель 9/6 мм Вариант СВ000000530 применяется для подсоединения газовых рукавов диаметром 6.3 мм или 9 мм, и газового редуктора, прикреплённого к газовому баллону. Что позволяет комбинировать рукава и применять ниппель для широкого круга задач. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.