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Комплектующие для сварочного оборудования

Ниппели для ацетиленовых горелок и резаков

Найдено: 8 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ниппели для ацетиленовых горелок и резаков в городе Ярославль по цене от 65 до 310 рублей. В наличии более 8 наименований. Ниппели для ацетиленовых горелок и резаков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 6/6
2 970 ₽
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 6/6
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
2 880 ₽
Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
Горелка ацетиленовая Мидасот Малютка (наконечники 0,1,2,3)
2 980 ₽
Горелка ацетиленовая Мидасот Малютка (наконечники 0,1,2,3)
Сварочная газовая горелка ПТК ГВ-901-2 Р
1 659 ₽
Сварочная газовая горелка ПТК ГВ-901-2 Р
Газовая сварочная горелка Донмет ГВП-229
2 575 ₽
Газовая сварочная горелка Донмет ГВП-229
Сварочная горелка Донмет ГВП-246
1 480 ₽
Сварочная горелка Донмет ГВП-246
Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30
2 995 ₽
Горелка газовая MIG-15 (3м) Start ST1500-30
Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
11 090 ₽
Горелка газовая сварочная аргоновая Кедр TIG-26 PRO
Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
2 603 ₽
Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
Газовоздушная сварочная горелка Мидасот ГВ-РВТ-850
1 920 ₽
Газовоздушная сварочная горелка Мидасот ГВ-РВТ-850
Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)
5 550 ₽
Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)