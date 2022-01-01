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Ниппель d=6 мм (GCE)
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Ниппели для ацетиленовых горелок и резаков
    Ниппель d=6 мм (GCE)
    Арт. 706135
    Ниппель d=6 мм (GCE)

      Ниппель d=6 мм (GCE)

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      Нет в наличии
      Арт. 706135

      Характеристики

      Диаметр, мм
      		6
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы