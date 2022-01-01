Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16
Арт. О00000026136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Резьба
|М16x1.5
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Диаметр, мм
|6, 9
- Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16 - служит для присоединения газосварочного рукава диаметром 6 мм или 9 мм. Материал латунь. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.
Преимущества
- Выполнен из латуни и соответствует всем стандартам газосварочного оборудования
- Прочный
- Надежный