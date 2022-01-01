Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16 - служит для присоединения газосварочного рукава диаметром 6 мм или 9 мм. Материал латунь. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.

Преимущества