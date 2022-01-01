Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16
125 ₽
Ниппели для ацетиленовых горелок и резаков
    Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16
    Арт. О00000026136
    Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16
    Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16
    Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16
      Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16
      Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16
      Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16

      Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026136

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Резьба
      		М16x1.5
      Диаметр, мм
      		6, 9
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ниппель 6/9 мм Кедр 1220153 под гайку М16 - служит для присоединения газосварочного рукава диаметром 6 мм или 9 мм. Материал латунь. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.

        Преимущества
        • Выполнен из латуни и соответствует всем стандартам газосварочного оборудования
        • Прочный
        • Надежный