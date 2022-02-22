Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
Арт. 71248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Вес, кг
|0.41
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Габариты, мм
|400
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- Ацетиленовая горелка с наконечниками 3 и 4 Донмет Г2 225 9/9 СВ000000031 эффективно используется для монтажа труб с толщиной стенок от 1 мм до 7 мм. Маломощная горелка длиной 400 мм сваривает металлические элементы конструкции со скоростью до 200 мм в минуту. Вентильная конструкция отличается простотой применения и не вызывает затруднений у оператора. Кислород и ацетилен смешиваются инжекторным способом, что позволяет экономить рабочий газ
Преимущества
- Прочная качественная конструкция
- Выходное соединение - М16х1.5
- Диаметр ниппеля - 9/9 мм
- Для сварки, пайки и нагрева
- Безопасная эксплуатация
- Долгий срок службы
- Использование только медных мундштуков