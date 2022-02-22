Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9

Преимущества

Прочная качественная конструкция

Выходное соединение - М16х1.5

Диаметр ниппеля - 9/9 мм

Для сварки, пайки и нагрева

Безопасная эксплуатация

Долгий срок службы

Использование только медных мундштуков

Ацетиленовая горелка с наконечниками 3 и 4 Донмет Г2 225 9/9 СВ000000031 эффективно используется для монтажа труб с толщиной стенок от 1 мм до 7 мм. Маломощная горелка длиной 400 мм сваривает металлические элементы конструкции со скоростью до 200 мм в минуту. Вентильная конструкция отличается простотой применения и не вызывает затруднений у оператора. Кислород и ацетилен смешиваются инжекторным способом, что позволяет экономить рабочий газ