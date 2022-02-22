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Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
4.5
2
2 880 ₽
Горелки газовые
    Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
    Арт. 71248
    4.5
    2
    Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
    Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
    Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
      Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
      Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9
      Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9

      Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (3,4) 9/9

      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71248
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Вес, кг
      		0.41
      Габариты, мм
      		400
      Все характеристики
      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ацетиленовая горелка с наконечниками 3 и 4 Донмет Г2 225 9/9 СВ000000031 эффективно используется для монтажа труб с толщиной стенок от 1 мм до 7 мм. Маломощная горелка длиной 400 мм сваривает металлические элементы конструкции со скоростью до 200 мм в минуту. Вентильная конструкция отличается простотой применения и не вызывает затруднений у оператора. Кислород и ацетилен смешиваются инжекторным способом, что позволяет экономить рабочий газ

        Преимущества

        • Прочная качественная конструкция
        • Выходное соединение - М16х1.5
        • Диаметр ниппеля - 9/9 мм
        • Для сварки, пайки и нагрева
        • Безопасная эксплуатация
        • Долгий срок службы
        • Использование только медных мундштуков