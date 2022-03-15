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Ниппель универсальный GCE KRASS 6/9 мм
5.0
2
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Ниппели для ацетиленовых горелок и резаков
    Ниппель универсальный GCE KRASS 6/9 мм
    Арт. 706207
    5.0
    2
    Ниппель универсальный GCE KRASS 6/9 мм

      Ниппель универсальный GCE KRASS 6/9 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706207
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Krass
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Резьба
      		М16x1.5
      Диаметр, мм
      		6, 9
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ниппель универсальный GCE KRASS 6/9 мм, М16х1.5 - предназначен для присоединения рукавов с внутренним диаметром 6 мм и 9 мм к газоиспользующему оборудованию. Материал - алюминий с гальваническим покрытием. Ниппель - соединительная трубка, предназначенная для временного или постоянного герметичного соединения.

        Преимущества

        • Служит для присоединения газосварочного рукава к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту со входом под накидную гайку М16
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность