Ниппель универсальный GCE KRASS 6/9 мм
Арт. 706207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Резьба
|М16x1.5
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Диаметр, мм
|6, 9
- Ниппель универсальный GCE KRASS 6/9 мм, М16х1.5 - предназначен для присоединения рукавов с внутренним диаметром 6 мм и 9 мм к газоиспользующему оборудованию. Материал - алюминий с гальваническим покрытием. Ниппель - соединительная трубка, предназначенная для временного или постоянного герметичного соединения.
Преимущества
- Служит для присоединения газосварочного рукава к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту со входом под накидную гайку М16
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность