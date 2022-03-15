Преимущества

Служит для присоединения газосварочного рукава к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту со входом под накидную гайку М16

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Ниппель универсальный GCE KRASS 6/9 мм, М16х1.5 - предназначен для присоединения рукавов с внутренним диаметром 6 мм и 9 мм к газоиспользующему оборудованию. Материал - алюминий с гальваническим покрытием. Ниппель - соединительная трубка, предназначенная для временного или постоянного герметичного соединения.