Мундштук внутренний №1П Кедр 8012385 для резаков Р1П-02/Р3П-02

Мундштук внутренний №1П Кедр 8012385 - предназначен для пропановых резаков и горелок, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Рабочий газ – пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.



Преимущества