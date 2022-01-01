Мундштук наружный №2П Кедр 8012392 для резака Р1П-02/Р3П-02

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Предназначен для резака КЕДР Р1П-02/Р3П-02

Мундштук наружный №2П Кедр 8012392 - предназначен для резака Кедр Р1П-02/Р3П-02, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.