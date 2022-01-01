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Мундштук наружный №2П Кедр 8012392 для резака Р1П-02/Р3П-02
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Мундштуки для резаков
    Мундштук наружный №2П Кедр 8012392 для резака Р1П-02/Р3П-02
    Арт. О00000026118
    Мундштук наружный №2П Кедр 8012392 для резака Р1П-02/Р3П-02

      Мундштук наружный №2П Кедр 8012392 для резака Р1П-02/Р3П-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026118

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		наружный
      Размер
      		№2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мундштук наружный №2П Кедр 8012392 - предназначен для резака Кедр Р1П-02/Р3П-02, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность
        • Предназначен для резака КЕДР Р1П-02/Р3П-02