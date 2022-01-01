Мундштук наружный №2П Кедр 8012392 для резака Р1П-02/Р3П-02
Арт. О00000026118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|наружный
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Размер
|№2
- Мундштук наружный №2П Кедр 8012392 - предназначен для резака Кедр Р1П-02/Р3П-02, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность
- Предназначен для резака КЕДР Р1П-02/Р3П-02