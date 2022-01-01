Мундштук внутренний №3П Кедр 8012387 для резаков Р1П-02/Р3П-02

Мундштук внутренний Кедр для Р1П-02/Р3П-02 №3П
Арт. О00000041759
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|внутренний
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Размер
|№3
- Мундштук внутренний №3П Кедр 8012387 - предназначен для пропановых резаков и горелок, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Применяется для резки металла толщиной от 30 до 50 мм. Рабочий газ – пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность
- Предназначен для резаков КЕДР Р1П-02/Р3П-02