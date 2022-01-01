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Мундштук в сборе №0П Кедр 1220095 для резаков Р3П-04/Р3П-05
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Мундштуки для резаков
    Мундштук в сборе №0П Кедр 1220095 для резаков Р3П-04/Р3П-05
    Арт. О00000026119
    Мундштук в сборе №0П Кедр 1220095 для резаков Р3П-04/Р3П-05

      Мундштук в сборе №0П Кедр 1220095 для резаков Р3П-04/Р3П-05

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026119

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		газосмесительный
      Размер
      		№0
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мундштук в сборе №0П Кедр 1220095 - предназначен для пропановых резаков, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность
        • Предназначен для резаков КЕДР РЗП-04/РЗП-05