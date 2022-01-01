Мундштук в сборе №0П Кедр 1220095 для резаков Р3П-04/Р3П-05
Арт. О00000026119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|газосмесительный
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Размер
|№0
- Мундштук в сборе №0П Кедр 1220095 - предназначен для пропановых резаков, выполняет функцию правильного смешения горючих газов с кислородом на выходе. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность
- Предназначен для резаков КЕДР РЗП-04/РЗП-05