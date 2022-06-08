Сопло газораспределительное (12.0 мм) ICS0063 Сварог 00000087403 для горелки MS 15

Газораспределительное сопло ICS0063 (для Сварог MS 15, 12 мм)
Арт. X1311052555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газораспределительное (12.0 мм) ICS0063 Сварог 00000087403 - предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Применяется на горелке MS 15 Сварог.
Преимущества
- Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
- Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны