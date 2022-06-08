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Сопло газораспределительное (12.0 мм) ICS0063 Сварог 00000087403 для горелки MS 15
5.0
2
145 ₽
Сопла
    Газораспределительное сопло ICS0063 (для Сварог MS 15, 12 мм)
    Арт. X1311052555
    5.0
    2
    Сопло газораспределительное (12.0 мм) ICS0063 Сварог 00000087403 для горелки MS 15

      Газораспределительное сопло ICS0063 (для Сварог MS 15, 12 мм)

      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1311052555
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газораспределительное (12.0 мм) ICS0063 Сварог 00000087403 -  предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Применяется на горелке MS 15 Сварог.

        Преимущества

        • Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
        • Используется для работы в стандартных условиях  для  интенсивной газовой защиты сварочной ванны