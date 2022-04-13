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Сопло газораспределительное ICS0078 (15 мм) для горелки MS 25 Сварог 00000087409
5.0
2
200 ₽
Сопла
    Сопло сварочное (MS 25) ICS0078, 15 мм
    Арт. X4517200101
    5.0
    2
    Сопло газораспределительное ICS0078 (15 мм) для горелки MS 25 Сварог 00000087409
    Сопло газораспределительное ICS0078 (15 мм) для горелки MS 25 Сварог 00000087409
      Сопло газораспределительное ICS0078 (15 мм) для горелки MS 25 Сварог 00000087409
      Сопло газораспределительное ICS0078 (15 мм) для горелки MS 25 Сварог 00000087409

      Сопло сварочное (MS 25) ICS0078, 15 мм

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X4517200101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газораспределительное ICS0078 (15 мм) Сварог 00000087409 для полуавтоматической горелки MS25 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды. 

        Преимущества

        • Сопло MS 25 отвечает за регулировку газового охвата
        • Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
        • Используется для работы в стандартных условиях  для  интенсивной газовой защиты сварочной ванны