Сопло газораспределительное ICS0078 (15 мм) для горелки MS 25 Сварог 00000087409

Преимущества

Сопло MS 25 отвечает за регулировку газового охвата

Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации

Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны

Сопло газораспределительное ICS0078 (15 мм) Сварог 00000087409 для полуавтоматической горелки MS25 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.