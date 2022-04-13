Сопло газораспределительное ICS0078 (15 мм) для горелки MS 25 Сварог 00000087409

Сопло сварочное (MS 25) ICS0078, 15 мм
Арт. X4517200101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газораспределительное ICS0078 (15 мм) Сварог 00000087409 для полуавтоматической горелки MS25 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.
Преимущества
- Сопло MS 25 отвечает за регулировку газового охвата
- Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
- Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны