Сопло газораспределительное(16 мм) ICS0072 Сварог 00000087412 для горелки MS36
Арт. X4517200103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газораспределительное(16 мм) ICS0072 Сварог 00000087412 для полуавтоматической горелки MS 36 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.
Преимущества
- Сопло MS 36 сварочной горелки MIG отвечает за регулировку газового охвата
- Изготавливается из меди с хромированным покрытием для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
- Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны