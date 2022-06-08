Сопло газораспределительное(16 мм) ICS0072 Сварог 00000087412 для горелки MS36

Преимущества

Сопло MS 36 сварочной горелки MIG отвечает за регулировку газового охвата

Изготавливается из меди с хромированным покрытием для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации

Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны



Сопло газораспределительное(16 мм) ICS0072 Сварог 00000087412 для полуавтоматической горелки MS 36 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.