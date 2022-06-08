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Сопло газораспределительное(16 мм) ICS0072 Сварог 00000087412 для горелки MS36
5.0
2
Найти аналог
Сопла
    Сопло газораспределительное(16 мм) ICS0072 Сварог 00000087412 для горелки MS36
    Арт. X4517200103
    5.0
    2
    Сопло газораспределительное(16 мм) ICS0072 Сварог 00000087412 для горелки MS36

      Сопло газораспределительное(16 мм) ICS0072 Сварог 00000087412 для горелки MS36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X4517200103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло газораспределительное(16 мм) ICS0072 Сварог 00000087412 для полуавтоматической горелки MS 36 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.

        Преимущества

        • Сопло MS 36 сварочной горелки MIG отвечает за регулировку газового охвата
        • Изготавливается из меди с хромированным покрытием для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
        • Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны