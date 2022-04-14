Переходник Fubag 180392 (10 мм, елочка на елочку с 2 обжимными кольцами, 10x15 мм)
Арт. X109908180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|переходник
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Тип соединения
|елочка
- Переходник елочка - елочка FUBAG 180392 B используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения двух шлангов с внутренним диаметром 10 мм. В комплекте поставляется два обжимных кольца — 10х15 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Поставляется в блистере.