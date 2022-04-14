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Переходник Fubag 180392 (10 мм, елочка на елочку с 2 обжимными кольцами, 10x15 мм)
5.0
2
84 ₽
Муфты для соединения шлангов
    Переходник Fubag 180392 (10 мм, елочка на елочку с 2 обжимными кольцами, 10x15 мм)
    Арт. X109908180
    5.0
    2
    Переходник Fubag 180392 (10 мм, елочка на елочку с 2 обжимными кольцами, 10x15 мм)

      Переходник Fubag 180392 (10 мм, елочка на елочку с 2 обжимными кольцами, 10x15 мм)

      84 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109908180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		переходник
      Тип соединения
      		елочка
      Все характеристики
      84 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник елочка - елочка FUBAG 180392 B используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения двух шлангов с внутренним диаметром 10 мм. В комплекте поставляется два обжимных кольца — 10х15 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Поставляется в блистере.