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Разъемное соединение Fubag 180120 рапид (муфта), елочка 6 мм с обжимным кольцом, 6x11 мм
5.0
2
450 ₽
Муфты для соединения шлангов
    Разъемное соединение Fubag 180120 рапид (муфта), елочка 6 мм с обжимным кольцом, 6x11 мм
    Арт. X109908149
    5.0
    2
    Разъемное соединение Fubag 180120 рапид (муфта), елочка 6 мм с обжимным кольцом, 6x11 мм

      Разъемное соединение Fubag 180120 рапид (муфта), елочка 6 мм с обжимным кольцом, 6x11 мм

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109908149
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Разъемное соединение рапид (муфта) елочка 6 мм Fubag 180120 - переходник, для подключения компрессора к пневмоинструменту с помощью шланга. Внутренний диаметр подсоединяемого шланга - 6 мм. Крепится к инструменту с помощью соединения рапид, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо - 6х11 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.