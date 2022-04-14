Разъемное соединение Fubag 180120 рапид (муфта), елочка 6 мм с обжимным кольцом, 6x11 мм

Разъемное соединение рапид (муфта) елочка 6 мм Fubag 180120 - переходник, для подключения компрессора к пневмоинструменту с помощью шланга. Внутренний диаметр подсоединяемого шланга - 6 мм. Крепится к инструменту с помощью соединения рапид, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо - 6х11 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.

