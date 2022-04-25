Набор переходников Matrix 57016, 1/4", 2 шт.

Набор переходников Matrix 57016 - обеспечивает подключение элементов пневмосистемы с разным типом крепления. Он позволяет просто перейти с быстросъемного соединения на резьбовое и надежно соединить компрессор с пневматическим инструментом. Набор состоит из двух аксессуаров: ниппеля "папа" Rapid (Euro) и муфты "мама" Rapid (Euro) с диаметром внутренней резьбы ¼".

Преимущества