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Набор переходников Matrix 57016, 1/4", 2 шт.
5.0
2
250 ₽
Соединители и переходники для компрессоров
    Набор переходников Matrix 57016, 1/4", 2 шт.
    Арт. 718425143
    5.0
    2
    Набор переходников Matrix 57016, 1/4", 2 шт.

      Набор переходников Matrix 57016, 1/4", 2 шт.

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 718425143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		набор насадок
      Соединитель
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор переходников Matrix 57016 - обеспечивает подключение элементов пневмосистемы с разным типом крепления. Он позволяет просто перейти с быстросъемного соединения на резьбовое и надежно соединить компрессор с пневматическим инструментом. Набор состоит из двух аксессуаров: ниппеля "папа" Rapid (Euro) и муфты "мама" Rapid (Euro) с диаметром внутренней резьбы ¼".

        Преимущества

        • Высококачественный металл обеспечивает высокие эксплуатационные качества переходников
        • Антикоррозийное покрытие защищает ниппель с муфтой от разрушения
        • Переходники поставляются в удобном блистере