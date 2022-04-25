Набор переходников Matrix 57016, 1/4", 2 шт.
Арт. 718425143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|набор насадок
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Соединитель
|рапид (EURO)
- Набор переходников Matrix 57016 - обеспечивает подключение элементов пневмосистемы с разным типом крепления. Он позволяет просто перейти с быстросъемного соединения на резьбовое и надежно соединить компрессор с пневматическим инструментом. Набор состоит из двух аксессуаров: ниппеля "папа" Rapid (Euro) и муфты "мама" Rapid (Euro) с диаметром внутренней резьбы ¼".
Преимущества
- Высококачественный металл обеспечивает высокие эксплуатационные качества переходников
- Антикоррозийное покрытие защищает ниппель с муфтой от разрушения
- Переходники поставляются в удобном блистере