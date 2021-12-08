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Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
4.4
26
22 790 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Арт. X1311011155
4.4
26
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200

Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200

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22 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1311011155
4.4
26

Характеристики

Производитель
Ресанта
Страна производства
Китай
Родина бренда
Латвия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инверторный полуавтоматический сварочный аппарат Ресанта САИПА 200 предназначен для проведения сварки металлической проволокой в среде защитного газа. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток - что позволяет добиться высокого качества сварного соединения. Электронное оборудование на основе IGBT технологий.

    Преимущества

    • IGBT платформа
    • Тоннельная система охлаждения
    • Встроенная защита от перегрева
    • Регулировка величины сварочного тока и скорости подачи проволоки
    • Удобство транспортировки
    • Небольшой вес
    • Малые габариты