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Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200
Арт. X1311011155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Да
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- Инверторный полуавтоматический сварочный аппарат Ресанта САИПА 200 предназначен для проведения сварки металлической проволокой в среде защитного газа. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток - что позволяет добиться высокого качества сварного соединения. Электронное оборудование на основе IGBT технологий.
Преимущества
- IGBT платформа
- Тоннельная система охлаждения
- Встроенная защита от перегрева
- Регулировка величины сварочного тока и скорости подачи проволоки
- Удобство транспортировки
- Небольшой вес
- Малые габариты