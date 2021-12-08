Сварочный полуавтомат Ресанта САИПА-200

Преимущества

IGBT платформа

Тоннельная система охлаждения

Встроенная защита от перегрева

Регулировка величины сварочного тока и скорости подачи проволоки

Удобство транспортировки

Небольшой вес

Малые габариты

Инверторный полуавтоматический сварочный аппарат Ресанта САИПА 200 предназначен для проведения сварки металлической проволокой в среде защитного газа. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток - что позволяет добиться высокого качества сварного соединения. Электронное оборудование на основе IGBT технологий.