- Персональная скидка
Резак сварочный пропановый Кедр Р3П-04
Арт. О00000026106
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
|6
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Трёхтрубный, рычажный пропановый резак КЕДР Р3П-04 1390020 используется для резки металлического листа из низколегированных сталей. Удлиненная Г-образная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Безопасность
- Надежность