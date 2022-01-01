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Резак сварочный пропановый Кедр Р3П-04
4 190 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Резак сварочный пропановый Кедр Р3П-04
Арт. О00000026106
Резак сварочный пропановый Кедр Р3П-04
Резак сварочный пропановый Кедр Р3П-04
  • Персональная скидка
Резак сварочный пропановый Кедр Р3П-04
Резак сварочный пропановый Кедр Р3П-04

Резак сварочный пропановый Кедр Р3П-04

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4 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026106

Характеристики

Производитель
Кедр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
профессиональный
Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
6
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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