Резак сварочный пропановый Кедр Р3П-04

Преимущества

Безопасность

Надежность

Трёхтрубный, рычажный пропановый резак КЕДР Р3П-04 1390020 используется для резки металлического листа из низколегированных сталей. Удлиненная Г-образная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.