Резак ацетиленовый ПТК Р3А
Арт. О00000041097
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|530х60х135
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Расход рабочего газа, куб. м/ч
|0.5
Преимущества
- Резак укомплектован ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M16х1,5 для подачи кислорода и M16х1,5LH для подачи ацетилена
- Товар поставляется в индивидуальной упаковке, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе
- Для защиты от противотока газа, а также от обратного удара пламени рекомендуется устанавливать клапана КОК (кислород) и КОГ (горючий газ) на входные штуцеры резака