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Резак ацетиленовый ПТК Р3А
2 710 ₽
Резаки
    Резак ацетиленовый ПТК Р3А
    Арт. О00000041097
    Резак ацетиленовый ПТК Р3А

      Резак ацетиленовый ПТК Р3А

      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041097

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		530х60х135
      Расход рабочего газа, куб. м/ч
      		0.5
      Все характеристики
      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Резак ацетиленовый Р3А предназначен для ручной разделительной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. На резаке установлена ручка из высокотемпературного штампованного пластика, выдерживающая температуру до 200°С, благодаря чему можно работать в тонких рукавицах. Запорные вентили (кислород подогревающий, горючий газ и кислород режущий) изготовлены из нержавеющей стали. На штоке вентилей установлен уплотнитель из фторопласта. Данная конструкция позволяет легко подтянуть сальниковую гайку, чтобы добиться необходимого плавного открытия вентилей. Резак поставляется в сборе с внутренним мундштуком №2 и наружным №2А. Дополнительно укомплектован внутренними мундштуками №1 и 3. Давление газа на входе и расход зависит от установленного внутреннего мундштука. В руководстве по эксплуатации указаны ориентировочные данные.

        Преимущества

        • Резак укомплектован ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M16х1,5 для подачи кислорода и M16х1,5LH для подачи ацетилена
        • Товар поставляется в индивидуальной упаковке, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе
        • Для защиты от противотока газа, а также от обратного удара пламени рекомендуется устанавливать клапана КОК (кислород) и КОГ (горючий газ) на входные штуцеры резака