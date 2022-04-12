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Цанга TBi 402P170503 (2.4x50 мм, SR17/18/26)
5.0
2
115 ₽
Цанги
    Цанга TBi SR17/SR18 402P170503 (2.4x50 мм)
    Арт. X4330310
    5.0
    2
    Цанга TBi 402P170503 (2.4x50 мм, SR17/18/26)

      Цанга TBi SR17/SR18 402P170503 (2.4x50 мм)

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X4330310
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		цанга
      Диаметр электрода, мм
      		2.4
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цанга TBi 402P170503 (2.4x50 мм, SR17/18/26) - применяется для фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость.

        Преимущества

        • Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
        • Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
        • Диаметр электрода - 2.4 мм
        • Длина - 50 мм