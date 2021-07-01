Электрододержатель Esab HANDY 200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|винтовой
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Исполнение
|штамп
Винтовой электрододержатель ESAB HANDY 200 - это удобное сварочное оборудование, которое используется во время ручной сварки с помощью дуги и электродов. Благодаря своей конструкции, сварочный держак handy 200 крепко удерживает электрод, позволяя сварить материалы ровным, плотным швом. Все части держателя электрода handy 200, которые контактируют с электрическим током оснащены изоляцией как позицией относительно руки оператора, так и наличием оплетки для предотвращения случайных прикосновений и защиты от ожогов. Предельная величина подводимого тока при сварке от аппарата к электрододержателю составляет двести Ампер. Устройство имеет два отверстия, под углом в сорок пять градусов и под прямым углом для фиксации дуги и электрода в комфортном для работы положении. Купить электрододержатель esab handy 200 можно по доступной цене в Интернет-магазине “Бигам” прямо сейчас.
Преимущества электрододержателя ESAB HANDY 200:
- Подходит для ММА-сварки;
- Обладает небольшим весом;
- Имеет компактный корпус;
- Оснащен отверстиями под углами 45⁰ и 90⁰;
- Имеет токоизоляцию в местах соприкосновения с рукой.
Комплектация:
- Электрододержатель;
- Упаковка.