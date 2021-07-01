Винтовой электрододержатель ESAB HANDY 200 - это удобное сварочное оборудование, которое используется во время ручной сварки с помощью дуги и электродов. Благодаря своей конструкции, сварочный держак handy 200 крепко удерживает электрод, позволяя сварить материалы ровным, плотным швом. Все части держателя электрода handy 200, которые контактируют с электрическим током оснащены изоляцией как позицией относительно руки оператора, так и наличием оплетки для предотвращения случайных прикосновений и защиты от ожогов. Предельная величина подводимого тока при сварке от аппарата к электрододержателю составляет двести Ампер. Устройство имеет два отверстия, под углом в сорок пять градусов и под прямым углом для фиксации дуги и электрода в комфортном для работы положении. Купить электрододержатель esab handy 200 можно по доступной цене в Интернет-магазине “Бигам” прямо сейчас.

Преимущества электрододержателя ESAB HANDY 200:

Подходит для ММА-сварки;

Обладает небольшим весом;

Имеет компактный корпус;

Оснащен отверстиями под углами 45⁰ и 90⁰;

Имеет токоизоляцию в местах соприкосновения с рукой.

Комплектация: