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Электрододержатель Esab HANDY 200
5.0
1
840 ₽
1 000 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Esab HANDY 200
    Арт. Х15181
    5.0
    1
    Электрододержатель Esab HANDY 200
    Электрододержатель Esab HANDY 200
      Электрододержатель Esab HANDY 200
      Электрододержатель Esab HANDY 200

      Электрододержатель Esab HANDY 200

      • -160 ₽
      840 ₽
      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15181
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		винтовой
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      • -160 ₽
      840 ₽
      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Винтовой электрододержатель ESAB HANDY 200 - это удобное сварочное оборудование, которое используется во время ручной сварки с помощью дуги и электродов. Благодаря своей конструкции, сварочный держак handy 200 крепко удерживает электрод, позволяя сварить материалы ровным, плотным швом. Все части держателя электрода handy 200, которые контактируют с электрическим током оснащены изоляцией как позицией относительно руки оператора, так и наличием оплетки для предотвращения случайных прикосновений и защиты от ожогов. Предельная величина подводимого тока при сварке от аппарата к электрододержателю составляет двести Ампер. Устройство имеет два отверстия, под углом в сорок пять градусов и под прямым углом для фиксации дуги и электрода в комфортном для работы положении. Купить электрододержатель esab handy 200 можно по доступной цене в Интернет-магазине “Бигам” прямо сейчас.

        Преимущества электрододержателя ESAB HANDY 200:

        • Подходит для ММА-сварки;
        • Обладает небольшим весом;
        • Имеет компактный корпус;
        • Оснащен отверстиями под углами 45⁰ и 90⁰;
        • Имеет токоизоляцию в местах соприкосновения с рукой.

        Комплектация:

        • Электрододержатель;
        • Упаковка.