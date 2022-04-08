Электрододержатель Esab CONFORT 300 0700006005

Преимущества

Удобен в использовании

Надежная фиксация

Электрододержатель Confort 300 ESAB СВ000007796 предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Сила подводимого сварочного тока — 300 А