Электрододержатель Esab CONFORT 300 0700006005
Арт. X1329115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|пружинный
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Исполнение
|штамп
- Электрододержатель Confort 300 ESAB СВ000007796 предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Сила подводимого сварочного тока — 300 А
Преимущества
- Удобен в использовании
- Надежная фиксация