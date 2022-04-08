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Электрододержатель Esab CONFORT 300 0700006005
5.0
2
1 120 ₽
1 280 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Esab CONFORT 300 0700006005
    Арт. X1329115
    5.0
    2
    Электрододержатель Esab CONFORT 300 0700006005
    Электрододержатель Esab CONFORT 300 0700006005
      Электрододержатель Esab CONFORT 300 0700006005
      Электрододержатель Esab CONFORT 300 0700006005

      Электрододержатель Esab CONFORT 300 0700006005

      • -160 ₽
      1 120 ₽
      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		пружинный
      Исполнение
      		штамп
      Все характеристики
      • -160 ₽
      1 120 ₽
      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель Confort 300 ESAB СВ000007796 предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Сила подводимого сварочного тока — 300 А

        Преимущества

        • Удобен в использовании
        • Надежная фиксация