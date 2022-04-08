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Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-50, 500А
5.0
2
1 000 ₽
Электрододержатели
    Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-50, 500А
    Арт. X1329165
    5.0
    2
    Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-50, 500А
    Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-50, 500А
      Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-50, 500А
      Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-50, 500А

      Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-50, 500А

      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		зажим
      Тип разъема
      		нет
      Все характеристики
      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрододержатель ПТК ЭД-50 «Сатурн ПРОФИ» 500А используется при ручной дуговой сварке и рассчитан на сварочный ток в 500А. Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1. Все изолирующие части изготовлены из высокотемпературного пластика

        Преимущества

        • Изготовлен из латуни повышенной электропроводности
        • Накладка, ручка и кронштейн изготовлены из полимеров, которые обладают хорошими диэлектрическими и механическими свойствами
        • Возможно закрепление электрода под углом 45°, 90° и 180°