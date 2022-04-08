Электрододержатель Сатурн ПРОФИ ЭД-50, 500А
Арт. X1329165
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|зажим
|
Тип разъема
|нет
- Электрододержатель ПТК ЭД-50 «Сатурн ПРОФИ» 500А используется при ручной дуговой сварке и рассчитан на сварочный ток в 500А. Токопровод и прижим изготовлены из латунного сплава ЛС 59-1. Все изолирующие части изготовлены из высокотемпературного пластика
Преимущества
- Изготовлен из латуни повышенной электропроводности
- Накладка, ручка и кронштейн изготовлены из полимеров, которые обладают хорошими диэлектрическими и механическими свойствами
- Возможно закрепление электрода под углом 45°, 90° и 180°