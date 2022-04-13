Преимущества

Стабильность горения пламени

Наличие инжектора

Высокий КПД

Экономичный расход горючего газа

Плавная регулировка расхода газа

Легкий вес

Материал изготовления - алюминий

Удобство при работе в стеснённых пространствах за счет малых габаритов

Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4) - применяется для газопламенной сварки, а также пайки и подогрева металла. Устройство относится к классу горелок малой мощности. Конструкция горелки оснащена инжектором.