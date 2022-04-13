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Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4)
Арт. 71239
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Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4)
Арт. 71239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Температура пламени, град
|1600
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Вес, кг
|0.5
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- Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4) - применяется для газопламенной сварки, а также пайки и подогрева металла. Устройство относится к классу горелок малой мощности. Конструкция горелки оснащена инжектором.
Преимущества
- Стабильность горения пламени
- Наличие инжектора
- Высокий КПД
- Экономичный расход горючего газа
- Плавная регулировка расхода газа
- Легкий вес
- Материал изготовления - алюминий
- Удобство при работе в стеснённых пространствах за счет малых габаритов