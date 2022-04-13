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Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4)
4.5
2
4 150 ₽
Горелки газовые
  • Персональная скидка
Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4)
Арт. 71239
4.5
2
Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4)
  • Персональная скидка

Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4)

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4 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 71239
4.5
2

Характеристики

Производитель
Brima
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Температура пламени, град
1600
Вес, кг
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Кислородно-пропановая горелка Brima ГЗУ-3-02 (наконечники 1, 2, 3, 4) - применяется для газопламенной сварки, а также пайки и подогрева металла. Устройство относится к классу горелок малой мощности. Конструкция горелки оснащена инжектором.

    Преимущества

    • Стабильность горения пламени
    • Наличие инжектора
    • Высокий КПД
    • Экономичный расход горючего газа
    • Плавная регулировка расхода газа
    • Легкий вес
    • Материал изготовления - алюминий
    • Удобство при работе в стеснённых пространствах за счет малых габаритов