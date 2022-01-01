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Газовоздушная горелка с паяльником Brima ГВ-П (500 мм)
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Горелки газовые
    Газовоздушная горелка с паяльником Brima ГВ-П (500 мм)
    Арт. О00000014336
    Газовоздушная горелка с паяльником Brima ГВ-П (500 мм)

      Газовоздушная горелка с паяльником Brima ГВ-П (500 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014336

      Характеристики

      Производитель
      		Brima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1
      Расход газа, м3/ч
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовоздушная горелка с паяльником BRIMA ГВ-П 500 мм 0010260 применяется для нагревания металлических поверхностей, пайки тугоплавкими и серебряными припоями, обработки рулонных битумных материалов и сушки литейных форм
        Корпус изделия выполнен из латуни. Благодаря маленькому весу и простой конструкции инструмент удобен и надежен в использовании
        Модель снабжена паяльником, что значительно расширяет возможности оборудования. Процесс пайки не требует затрат электроэнергии за счет нагрева жала паяльника газовым пламенем

        Преимущества

        • Стабильность горения пламени
        • Наличие инжектора
        • Высокий КПД при низком расходе газа 1.5 м³/ч
        • Плавная регулировка расхода газа с помощью вентиля
        • Легкий вес BRIMA ГВ-П 500 мм 0010260
        • Горелка оснащена паяльником
        • Пайка без использования электроэнергии
        • Материал корпуса - латунь
        • Для работы необходим только один баллон с пропаном. Баллон с кислородом не нужен