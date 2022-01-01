Газовоздушная горелка с паяльником Brima ГВ-П (500 мм)
Арт. О00000014336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1
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Расход газа, м3/ч
|1.5
- Газовоздушная горелка с паяльником BRIMA ГВ-П 500 мм 0010260 применяется для нагревания металлических поверхностей, пайки тугоплавкими и серебряными припоями, обработки рулонных битумных материалов и сушки литейных форм
Корпус изделия выполнен из латуни. Благодаря маленькому весу и простой конструкции инструмент удобен и надежен в использовании
Модель снабжена паяльником, что значительно расширяет возможности оборудования. Процесс пайки не требует затрат электроэнергии за счет нагрева жала паяльника газовым пламенем
Преимущества
- Стабильность горения пламени
- Наличие инжектора
- Высокий КПД при низком расходе газа 1.5 м³/ч
- Плавная регулировка расхода газа с помощью вентиля
- Легкий вес BRIMA ГВ-П 500 мм 0010260
- Горелка оснащена паяльником
- Пайка без использования электроэнергии
- Материал корпуса - латунь
- Для работы необходим только один баллон с пропаном. Баллон с кислородом не нужен