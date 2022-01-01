Преимущества

Стабильность горения пламени

Наличие инжектора

Высокий КПД при низком расходе газа 1.5 м³/ч

Плавная регулировка расхода газа с помощью вентиля

Легкий вес BRIMA ГВ-П 500 мм 0010260

Горелка оснащена паяльником

Пайка без использования электроэнергии

Материал корпуса - латунь

Для работы необходим только один баллон с пропаном. Баллон с кислородом не нужен

Газовоздушная горелка с паяльником BRIMA ГВ-П 500 мм 0010260 применяется для нагревания металлических поверхностей, пайки тугоплавкими и серебряными припоями, обработки рулонных битумных материалов и сушки литейных формКорпус изделия выполнен из латуни. Благодаря маленькому весу и простой конструкции инструмент удобен и надежен в использованииМодель снабжена паяльником, что значительно расширяет возможности оборудования. Процесс пайки не требует затрат электроэнергии за счет нагрева жала паяльника газовым пламенем