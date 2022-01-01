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Электрод Esab OK GoldRox 4659303510
1 910 ₽
Электроды
    Электрод Esab OK GoldRox 4659303510
    Арт. О00000028220
    Электрод Esab OK GoldRox 4659303510

      Электрод Esab OK GoldRox 4659303510

      1 910 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028220

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		E6013
      Марка электрода
      		OK GoldRox
      Все характеристики
      1 910 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Представляет собой по-настоящему универсальный рутиловый электрод. Благодаря исключительной стабильности дуги и уменьшению количества брызг металла для сокращения времени очистки, а также уникальными характеристикам начального и повторного зажигания дуги, обеспечивающим простое выполнение прихваточных швов, как начинающие, так и опытные сварщики могут положиться на электроды.

        Преимущества

        • Исключительно стабильное горение дуги электродов и низкий уровень разбрызгивания значительно сокращают время на зачистку шва после сварки
        • Рутиловое покрытие