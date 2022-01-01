Электрод Esab OK GoldRox 4659303510
Арт. О00000028220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|E6013
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Марка электрода
|OK GoldRox
- Представляет собой по-настоящему универсальный рутиловый электрод. Благодаря исключительной стабильности дуги и уменьшению количества брызг металла для сокращения времени очистки, а также уникальными характеристикам начального и повторного зажигания дуги, обеспечивающим простое выполнение прихваточных швов, как начинающие, так и опытные сварщики могут положиться на электроды.
Преимущества
- Исключительно стабильное горение дуги электродов и низкий уровень разбрызгивания значительно сокращают время на зачистку шва после сварки
- Рутиловое покрытие