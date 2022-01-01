Электрод Esab OK GoldRox 4659303510

Преимущества

Исключительно стабильное горение дуги электродов и низкий уровень разбрызгивания значительно сокращают время на зачистку шва после сварки

Рутиловое покрытие

Представляет собой по-настоящему универсальный рутиловый электрод. Благодаря исключительной стабильности дуги и уменьшению количества брызг металла для сокращения времени очистки, а также уникальными характеристикам начального и повторного зажигания дуги, обеспечивающим простое выполнение прихваточных швов, как начинающие, так и опытные сварщики могут положиться на электроды.