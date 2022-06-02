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Бур Bosch 2.608.833.829 SDS-Plus-5X, 16x400/460 мм
4.5
2
1 192 ₽
1 255 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Bosch 2.608.833.829 SDS-Plus-5X, 16x400/460 мм
    Арт. 9016589569
    4.5
    2
    Бур Bosch 2.608.833.829 SDS-Plus-5X, 16x400/460 мм
    Бур Bosch 2.608.833.829 SDS-Plus-5X, 16x400/460 мм
      Бур Bosch 2.608.833.829 SDS-Plus-5X, 16x400/460 мм
      Бур Bosch 2.608.833.829 SDS-Plus-5X, 16x400/460 мм

      Бур Bosch 2.608.833.829 SDS-Plus-5X, 16x400/460 мм

      • -63 ₽
      1 192 ₽
      1 255 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 623 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589569
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество граней
      		4
      Габариты, мм
      		460x16
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Все характеристики
      • -63 ₽
      1 192 ₽
      1 255 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 623 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур BOSCH 2.608.833.829 обеспечивает высокоэффективное сверление железобетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus. Широкие, короткие каналы для удаления пыли в 4-спиральной конструкции быстро удаляют пыль, поэтому сверло быстро и с минимальным износом проходит бетон и арматуру.

        Преимущества

        • Геометрическая форма наконечника с 4 кромками предотвращает заедание и поломку, обеспечивая оптимальные результаты
        • Наконечник с «углом поворота» и 4-канальная конструкция хорошо удаляют пыль для быстрого сверления с пониженным износом
        • Центрирующий наконечник направляет сверло для эффективного сверления отверстий в точности необходимого диаметра