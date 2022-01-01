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Среди принадлежностей для канцтоваров, эти будут полезными и в офисе, и в моменты творчества. Сменные лезвия из стали предназначены для установки в канцелярские ножи, и служат заменой заржавевшим или сломанным. Используются для резки бумаги и пластика, точения карандашей. Их можно добавить в комплект с самими ножами.

