Лезвия сменные для ножа РемоКолор 19-2-300, 7 сегментов, 10 шт
Арт. О00000033463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Да
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Набор
|Да
- Лезвия сменные для ножа РемоКолор 19-2-300, 7 сегментов, 18х100мм, 10 шт. - предназначены для оперативной замены основного выдвижного лезвия.
Преимущества
- Сегментированные лезвия из углеродистой стали 60Г, толщина 0.5 мм, с равномерно остро заточенной режущей кромкой
- Насечки на лезвиях позволяют удалить затупившийся сегмент
- Набор упакован в пластиковый бокс