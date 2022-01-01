Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лезвия сменные для ножа РемоКолор 19-2-300, 7 сегментов, 10 шт
90 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Лезвия сменные для ножа РемоКолор 19-2-300, 7 сегментов, 10 шт
    Арт. О00000033463
    Лезвия сменные для ножа РемоКолор 19-2-300, 7 сегментов, 10 шт

      Лезвия сменные для ножа РемоКолор 19-2-300, 7 сегментов, 10 шт

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033463

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Да
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия сменные для ножа РемоКолор 19-2-300, 7 сегментов, 18х100мм, 10 шт. - предназначены для оперативной замены основного выдвижного лезвия.

        Преимущества

        • Сегментированные лезвия из углеродистой стали 60Г, толщина 0.5 мм, с равномерно остро заточенной режущей кромкой
        • Насечки на лезвиях позволяют удалить затупившийся сегмент
        • Набор упакован в пластиковый бокс