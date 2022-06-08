Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт
5.0
2
95 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт
    Арт. Х1305236
    5.0
    2
    Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт
    Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт
    Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт
      Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт
      Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт
      Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт

      Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт

      95 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1305236
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Да
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      95 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сегментированное лезвие 5шт STAYER 0915-S5 используется совместно со строительными ножами. Предназначено для разрезания тонких неплотных материалов: линолеума, картона, бумаги, пластика, кожи, резины и т.д. Лезвие изготовлено из высокопрочной, рессорно-пружинной, легированной стали 65Г. Двойная заточка позволяет длительное время сохранять режущие свойства. На лезвии нанесены риски для ровного скалывания затупившихся сегментов.

        Преимущества

        • Корпус сегментированного лезвия 5шт Мастер Stayer 0915-S5 из прочной стали
        • Затупившиеся сегменты ровно скалываются
        • Функциональность