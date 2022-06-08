Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт
Арт. Х1305236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Да
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Набор
|Да
- Сегментированное лезвие 5шт STAYER 0915-S5 используется совместно со строительными ножами. Предназначено для разрезания тонких неплотных материалов: линолеума, картона, бумаги, пластика, кожи, резины и т.д. Лезвие изготовлено из высокопрочной, рессорно-пружинной, легированной стали 65Г. Двойная заточка позволяет длительное время сохранять режущие свойства. На лезвии нанесены риски для ровного скалывания затупившихся сегментов.
Преимущества
- Корпус сегментированного лезвия 5шт Мастер Stayer 0915-S5 из прочной стали
- Затупившиеся сегменты ровно скалываются
- Функциональность