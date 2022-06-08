Лезвия сегментированные Stayer 0915-S5, 18 мм, 5шт

Преимущества

Корпус сегментированного лезвия 5шт Мастер Stayer 0915-S5 из прочной стали

Затупившиеся сегменты ровно скалываются

Функциональность

Сегментированное лезвие 5шт STAYER 0915-S5 используется совместно со строительными ножами. Предназначено для разрезания тонких неплотных материалов: линолеума, картона, бумаги, пластика, кожи, резины и т.д. Лезвие изготовлено из высокопрочной, рессорно-пружинной, легированной стали 65Г. Двойная заточка позволяет длительное время сохранять режущие свойства. На лезвии нанесены риски для ровного скалывания затупившихся сегментов.