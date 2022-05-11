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Трапециевидные лезвия Matrix 793555, 18 мм, 5 шт
5.0
3
90 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Трапециевидные лезвия Matrix 793555, 18 мм, 5 шт
    Арт. Х13056608
    5.0
    3
    Трапециевидные лезвия Matrix 793555, 18 мм, 5 шт
    Трапециевидные лезвия Matrix 793555, 18 мм, 5 шт
    Трапециевидные лезвия Matrix 793555, 18 мм, 5 шт
      Трапециевидные лезвия Matrix 793555, 18 мм, 5 шт
      Трапециевидные лезвия Matrix 793555, 18 мм, 5 шт
      Трапециевидные лезвия Matrix 793555, 18 мм, 5 шт

      Трапециевидные лезвия Matrix 793555, 18 мм, 5 шт

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13056608
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия MATRIX 793555 применяются в качестве запасных частей для ножей MATRIX с выдвижным лезвием 78924, 78900, 78964, 78967. 

        Преимущества

        • Материал изготовления - сталь твердостью 65 HRс
        • Служат для хозяйственного и профессионального использования
        • Хорошо справляются с такими материалами, как бумага, картон и с различными видами упаковочных пленок