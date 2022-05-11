Трапециевидные лезвия Matrix 793555, 18 мм, 5 шт
Арт. Х13056608
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Защитная упаковка
|Нет
|
Набор
|Нет
- Лезвия MATRIX 793555 применяются в качестве запасных частей для ножей MATRIX с выдвижным лезвием 78924, 78900, 78964, 78967.
Преимущества
- Материал изготовления - сталь твердостью 65 HRс
- Служат для хозяйственного и профессионального использования
- Хорошо справляются с такими материалами, как бумага, картон и с различными видами упаковочных пленок