Садовый нож - многофункциональный прибор, который пригодится в хозяйстве для срезания стеблей цветов, при подрезке рассады, ветвей кустарников и живой изгороди, а также для нарезки овощей и мелких работ с древесиной. Изготовлен из нержавеющей стали, обладает изогнутой формой лезвия и эргономичной удобной рукоятью.

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