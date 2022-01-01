Лезвия Matrix 793115, 9 мм, уп. 10 шт
Арт. Х130512
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Да
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Наличие чехла
|Нет
- Лезвия Matrix 793115 - сменные рабочие элементы для монтажных ножей. Ими режут картон, линолеум, пленку, обои. Лезвия остро заточены и хорошо гнутся, могут применяться в бытовых целях, во время строительства и ремонта.
Преимущества
- Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, поэтому характеризуются высоким показателем твердости и длительное время сохраняют режущие свойства
- Благодаря сегментированному полотну лезвия долго не нуждаются в замене - если режущая кромка затупится, достаточно отломить верхний сегмент
- Расходники не потеряются, поскольку упакованы в удобный ПВХ-пенал
- В упаковке 10 штук, которых хватит надолго