Лезвия Matrix 793115, 9 мм, уп. 10 шт

Преимущества

Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, поэтому характеризуются высоким показателем твердости и длительное время сохраняют режущие свойства

Благодаря сегментированному полотну лезвия долго не нуждаются в замене - если режущая кромка затупится, достаточно отломить верхний сегмент

Расходники не потеряются, поскольку упакованы в удобный ПВХ-пенал

В упаковке 10 штук, которых хватит надолго

Лезвия Matrix 793115 - сменные рабочие элементы для монтажных ножей. Ими режут картон, линолеум, пленку, обои. Лезвия остро заточены и хорошо гнутся, могут применяться в бытовых целях, во время строительства и ремонта.