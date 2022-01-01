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Лезвия Matrix 793115, 9 мм, уп. 10 шт
65 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Лезвия Matrix 793115, 9 мм, уп. 10 шт
    Арт. Х130512
    Лезвия Matrix 793115, 9 мм, уп. 10 шт
    Лезвия Matrix 793115, 9 мм, уп. 10 шт
      Лезвия Matrix 793115, 9 мм, уп. 10 шт
      Лезвия Matrix 793115, 9 мм, уп. 10 шт

      Лезвия Matrix 793115, 9 мм, уп. 10 шт

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130512

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Да
      Наличие чехла
      		Нет
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия Matrix 793115 - сменные рабочие элементы для монтажных ножей. Ими режут картон, линолеум, пленку, обои. Лезвия остро заточены и хорошо гнутся, могут применяться в бытовых целях, во время строительства и ремонта.

        Преимущества

        • Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, поэтому характеризуются высоким показателем твердости и длительное время сохраняют режущие свойства
        • Благодаря сегментированному полотну лезвия долго не нуждаются в замене - если режущая кромка затупится, достаточно отломить верхний сегмент
        • Расходники не потеряются, поскольку упакованы в удобный ПВХ-пенал
        • В упаковке 10 штук, которых хватит надолго