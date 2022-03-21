Лезвие для рашпиля Stanley 521398, 140 мм, с мелкой насечкой

Преимущества

Находит широкое применение у профессионалов разных областей, но чаще используется в строительстве

Высокая прочность и простота эксплуатации делают работу с ним удобной и продуктивной

Лезвие STANLEY 5-21-398 является сменным элементом для рашпиля STANLEY Surform Flat File 21-102. Применяется для выравнивания поверхностей из гипсокартона, гипса и других материалов.