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Лезвие для рашпиля Stanley 521398, 140 мм, с мелкой насечкой
4.5
2
120 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Лезвие для рашпиля Stanley 521398, 140 мм, с мелкой насечкой
    Арт. X1319182277
    4.5
    2
    Лезвие для рашпиля Stanley 521398, 140 мм, с мелкой насечкой
    Лезвие для рашпиля Stanley 521398, 140 мм, с мелкой насечкой
    Лезвие для рашпиля Stanley 521398, 140 мм, с мелкой насечкой
      Лезвие для рашпиля Stanley 521398, 140 мм, с мелкой насечкой
      Лезвие для рашпиля Stanley 521398, 140 мм, с мелкой насечкой
      Лезвие для рашпиля Stanley 521398, 140 мм, с мелкой насечкой

      Лезвие для рашпиля Stanley 521398, 140 мм, с мелкой насечкой

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319182277
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвие STANLEY 5-21-398 является сменным элементом для рашпиля STANLEY Surform Flat File 21-102. Применяется для выравнивания поверхностей из гипсокартона, гипса и других материалов.

        Преимущества

        • Находит широкое применение у профессионалов разных областей, но чаще используется в строительстве
        • Высокая прочность и простота эксплуатации делают работу с ним удобной и продуктивной