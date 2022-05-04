Лезвие с отламывающимися сегментами Stanley 011300, 9 мм, 10 шт

Преимущества

Лезвие шириной 9 мм с 12 отламывающимися сегментами

Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения

Лезвия STANLEY 0-11-300 используются для ножей STANLEY. Это запасные лезвия с 12-ю отламывающимися сегментами шириной 9 мм. Необходимы при ремонтных работах для разрезания обоев, картона, пленок. Изготовлены из инструментальной стали, отличаются прочностью и износостойкостью.