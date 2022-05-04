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Лезвие с отламывающимися сегментами Stanley 011300, 9 мм, 10 шт
5.0
2
234 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Лезвие с отламывающимися сегментами Stanley 011300, 9 мм, 10 шт
    Арт. Х13056622
    5.0
    2
    Лезвие с отламывающимися сегментами Stanley 011300, 9 мм, 10 шт
    Лезвие с отламывающимися сегментами Stanley 011300, 9 мм, 10 шт
      Лезвие с отламывающимися сегментами Stanley 011300, 9 мм, 10 шт
      Лезвие с отламывающимися сегментами Stanley 011300, 9 мм, 10 шт

      Лезвие с отламывающимися сегментами Stanley 011300, 9 мм, 10 шт

      234 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13056622
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      234 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия STANLEY 0-11-300 используются для ножей STANLEY. Это запасные лезвия с 12-ю отламывающимися сегментами шириной 9 мм. Необходимы при ремонтных работах для разрезания обоев, картона, пленок. Изготовлены из инструментальной стали, отличаются прочностью и износостойкостью.

        Преимущества

        • Лезвие шириной 9 мм с 12 отламывающимися сегментами 
        • Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения 