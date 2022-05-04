Лезвие с отламывающимися сегментами Stanley 011300, 9 мм, 10 шт
Арт. Х13056622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Да
- Лезвия STANLEY 0-11-300 используются для ножей STANLEY. Это запасные лезвия с 12-ю отламывающимися сегментами шириной 9 мм. Необходимы при ремонтных работах для разрезания обоев, картона, пленок. Изготовлены из инструментальной стали, отличаются прочностью и износостойкостью.
Преимущества
- Лезвие шириной 9 мм с 12 отламывающимися сегментами
- Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения