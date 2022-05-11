Отламывающиеся лезвия Лакра 2702002, 9 мм, 10 шт
Арт. Х13056628
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Защитная упаковка
|Да
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Набор
|Да
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Наличие чехла
|Да
- Лезвия ЛАКРА 2702002 (9 мм) изготовлены из легированной стали и разбиты на сегменты, позволяющие быстро отламывать затупившиеся концы.
Преимущества
- Применяются в качестве сменного рабочего элемента для ножей, использующих лезвия прямоугольной формы
- Поставляются в пластиковом пенале, обеспечивающем удобное хранение и быструю безопасную замену