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Отламывающиеся лезвия Лакра 2702002, 9 мм, 10 шт
5.0
2
50 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Отламывающиеся лезвия Лакра 2702002, 9 мм, 10 шт
    Арт. Х13056628
    5.0
    2
    Отламывающиеся лезвия Лакра 2702002, 9 мм, 10 шт

      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702002, 9 мм, 10 шт

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х13056628
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Защитная упаковка
      		Да
      Набор
      		Да
      Наличие чехла
      		Да
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия ЛАКРА 2702002 (9 мм) изготовлены из легированной стали и разбиты на сегменты, позволяющие быстро отламывать затупившиеся концы.

        Преимущества

        • Применяются в качестве сменного рабочего элемента для ножей, использующих лезвия прямоугольной формы
        • Поставляются в пластиковом пенале, обеспечивающем удобное хранение и быструю безопасную замену