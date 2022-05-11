Отламывающиеся лезвия Лакра 2702002, 9 мм, 10 шт

Преимущества

Применяются в качестве сменного рабочего элемента для ножей, использующих лезвия прямоугольной формы

Поставляются в пластиковом пенале, обеспечивающем удобное хранение и быструю безопасную замену

Лезвия ЛАКРА 2702002 (9 мм) изготовлены из легированной стали и разбиты на сегменты, позволяющие быстро отламывать затупившиеся концы.